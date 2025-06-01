

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انها تحظر على المركبات الحمل إضافة محاور الى مركباتهم او اجراء أي تحوير لزيادة الوزن والارتفاع والقياسات مما يتسبب باضرار في الطرق.



وامهلت المديرية بحسب البيان، أصحاب المركبات المحورة بدون موافقات 90 يوما لمراجعة اللجان المؤلفة في مواقع الفحص بمديريات المرور لاكمال الإجراءات القانونية والفنية، مشيرة الى انه بعد انتهاء المدة سيتم حجز العجلة وتغريم السائق 500 دينار عن كل كيلوغرام وزن، بالإضافة الى غرامة 200 الف دينار، واحالة المركبة الى المحاكم المختصة.