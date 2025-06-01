بعد فاجعة ذي قار.. توزيع طلاب الكلية العسكرية الرابعة على 3 محافظات

وقالت رئاسة اركان الجيش في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بتوجيه من رئيس أركان الجيش ومعاون رئيس أركان الجيش للميرة، وبإشراف مباشر من مدير التموين والنقل اللواء المرشدي، باشرت مديرية التموين والنقل بتنفيذ واجب نقل طلاب الكلية العسكرية الرابعة، الدورة التأهيلية (89)، من مقر الكلية في إلى العاصمة ، بواقع (15) باصا مخصصا لهذا الغرض".وأضافت ان "هذا الإجراء يأتي ضمن خطة إعادة توزيع الطلبة على الكليات العسكرية، في ودهوك والسليمانية وحسب الرقعة الجغرافية، بما ينسجم مع متطلبات التدريب والتنظيم في ، حيث تم تنفيذ الواجب بدقة وانسيابية عالية".وفي الأسبوع الماضي توفي وأصيب اخرون نتيجة سوء المعاملة وظروف التدريب وشرب مياه من صهريج غير صالح للشرب والبقاء لساعات طويلة تحت الشمس.