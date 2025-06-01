اللجنة التحقيقية بحادثة طلبة الكلية العسكرية ترفع توصياتها الى السوداني

وقال المصدر في حديث لـ ، إن " اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة طلبة الكلية العسكرية في انهت اعمالها ورفعت التوصيات الى للاطلاع عليها".وأضاف المصدر، أن "رئيس الاكاديمية العسكرية وعميد الكلية العسكرية ومعاون عميد الكلية سيحالون الى المحاكم العسكرية المختصة وفق المادة (٤٢/اولا)".وتنص المادة 42، اولا - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) اشهر كل من لم يطع أمرا يتعلق بواجباته اهمالا منه وذلك بعدم تنفيذه الامر وفقا للأصول او تغييره او مجاوزة حدوده وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد (6) ستة اشهر اذا تكررت هذه الجريمة.