صلاح الدين.. ضبط عجلة محملة بخمور مهربة (صور)

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن "مفارز شؤون السيطرات - سيطرة الشهيد اللواء ضيف خليف، الواقعة في مفرق الشرقاط استوقفت بناءً على معلومات دقيقة عجلة نوع (شوفرليت ابيض اللون) تحمل مادة المشروبات الكحولية".وأضافت أن المفارز "فتشت العجلة وضبطت بداخلها مشروبات كحولية بكميات مختلفة الأنواع والأحجام مخبأة داخل العجلة معدة للتهريب عبر السيطرات".وأكدت "اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق السائق والمضبوطات، وتسليمهم اصولياً إلى الجهات المختصة".