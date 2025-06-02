القبض على شخص يحمل ورقة نقدية فئة المليون دولار في الديوانية

وقال المصدر لـ ، ان " في ألقت القبض على شخص بحوزته ورقة نقدية فئة مليون دولار سرقت من البنك المركزي بعد سقوط النظام السابق"، مبينا ان "المعتقل كان يقوم بعمليات نصب واحتيال على المواطنين عبر بيع هذه الورقة النقدية بقيمة اقل".وأضاف انه "تم إحالة المتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".