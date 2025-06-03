توضيح من شرطة النجف حول إطلاق النار العشوائي في المحافظة

وذكرت الشرطة في بيان تلقت إنه "رصدت ، من خلال مفارزها المنتشرة، إطلاقات نارية في منطقة الحيدرية، كما تابعت مفارز الرصد تداول مقطع فيديو يُظهر قيام عدد من الأشخاص بإطلاق العيارات النارية بشكل مخالف للقانون".وأضاف البيان: "وإذ تؤكد قيادة الشرطة رفضها القاطع لهذه التصرفات التي تُعرض حياة المواطنين للخطر وتثير الذعر بينهم، فإنها تشدد على أنها لن تتساهل مع كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المدينة".وأكد البيان، أن "مفارزها باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم إلقاء القبض على كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، وتقديمه إلى العدالة لينال جزاءه العادل".