الإطاحة بمتهم قام بتسليب مبلغ (100) مليون دينار في البصرة

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ ، ان "وكالة الاستخبارات تواصل جهودها الرامية للقصاص لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن والأمان للمواطنين، حيث تمكنت خلية الاستخبارية من القاء القبض على متهم قام بتسليب أحد المواطنين في مبلغ (100) مليون دينار في وقتٍ سابق".وأضافت ان "هذه العملية نفذت وفق معلومات استخبارية ومتابعة فنية مكنتها من القاء القبض على مرتكب هذه الجريمة"، مشيرة الى انه "لدى التحقيق معه اعترف صراحة عن قيامه بسرقة المبلغ اعلاه وتنفيذه عدة عمليات سرقة وتسليب في المحافظة".وذكرت ان "المتهم سلم الى الجهات التحقيقية المختصة لإكمال الإجراءات القانونية".