شرطة بابل: اعتقال متهم طعن شخصاً بسكين

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن "فريق عمل مشترك تمكن، بإشراف مباشر من قِبل قائد ، من القبض على شخص أقدمَ على طعن مواطن بواسطة آلة جارحة (سكين) عدة مرات جنوبي المحافظة ضمن ناحية الغربي (ع)".وأضافت أن "مكان الحادث تم تطويقه ونقل المصاب الذي فقد الوعي متأثر بجروحه، الى أقرب مشفى لتلقي العلاج، وأُلقي القبض على المتهم بوقت قياسي بالجرم المشهود".وأشارت إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتسليمه الى الجهة المختصة ضمن قاطع المسؤولية للتحقيق معه".