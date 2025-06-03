مقتل ثلاثيني على يد خاله جنوب النجف

وقال المصدر، لـ ، إن "شخصاً يبلغ من العمر 30 عاما قتل على يد خاله أثر مشاجرة بينهما في منطقه الجديدة جنوب ، قرب ".وأشار إلى أنه "توفي في المستشفى أثر رصاصتين من مسدس"، مبيناً أن "الشرطة تبحث عن الذي هرب لجهة مجهولة".