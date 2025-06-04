منتسب أمني يطلق النار على ابنه ويرديه قتيلاً في واسط

وذكر المصدر في تصريح للسومرية نيوز أن "أحد منتسبي القوات الأمنية أقدم على قتل ابنه في منطقة الطاش التابعة لمحافظة ".وتابع أن "الجريمة حدثت نتيجة خلافات عائلية بين القاتل وابنه في بيت أحد أصدقائه، دون ذكر تفاصيل أخرى".