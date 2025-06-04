2700 عراقي توفوا بحوادث مرورية خلال 2024: أقل بـ10% عن 2023

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "التقرير أشار إلى تسجيل (11763) حادثًا مروريًا خلال عام 2024، في جميع المحافظات عدا محافظات ، منها (2103) حوادث مميتة، أي ما نسبته (18%) من إجمالي الحوادث".وببين أن "عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث بلغ (2719) وفاة، منهم (2235) من الذكور، بما يمثل (82%) من مجموع المتوفين، ويأتي ذلك في حين بلغ عدد ضحايا الحوادث خلال عام 2023 (3019) ضحية".وأوضح البيان أن "الحوادث المرورية خلال عام 2024 أسفرت كذلك عن إصابة (11896) شخصًا، مسجلةً انخفاضًا بنسبة (3.4%) عن عام 2023".وأضاف الهنداوي أن "حوادث الاصطدام كانت الأعلى بنسبة (58%)، تلتها حوادث الدهس بنسبة (33%)، ثم حوادث الانقلاب بنسبة (7.5%). أما فيما يخص أسباب الحوادث، فقد تبيّن أن (78%) منها كانت بسبب السائق، و(10%) بسبب المركبة، و(6%) بسبب المشاة".وأشار البيان إلى أن "(53%) من الحوادث وقعت في الطرق الرئيسة، و(23%) في الطرق السريعة، و(18.5%) في الطرق الفرعية".