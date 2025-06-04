الاستخبارات والأمن تطيح بمطلوبين أبرزهم تجار مخدرات في عدة محافظات

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إنه "بواجبات منفصلة وعبر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز والامن بوزارة الدفاع الميدانية من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين للقضاء وفق قضايا مختلفة من بينهم تجار ومروجين للمواد المخدرة".وأضافت المديرية، أن "عملية القبض جرت في وبابل والمثنى والديوانيّة وميسان، وضبط بحوزتهم وبالجرم المشهود مواد مخدرة مختلفة وأدوات تعاطي بالإضافة إلى أسلحة خفيفة تم مصادرتها وإحالة المتهمين الى الجهات المختصة أصوليا".