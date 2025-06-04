اعتقال شخصين سرقا خزينة كنيسة في قرية بدهوك

وقال الجريمة في شرطة الناحية في بيان ورد لـ ، إن "الشخصين يسكنان في منطقة خارج واعتقلا خلال 24 ساعة بعد قيامهما بالجريمة".واضاف ان "المتهمين أحتجزا بحسب المادة 444 من قانون العقوبات العراقي وأحيلا إلى التحقيق".