داخل مستودع ادوية.. ضبط أكثر من 30 ألف حبة مخدرة في الأنبار

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، ان "مفارز جهاز نفذت عمليتين أمنيتين نوعيتين في أسفرتا عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والقبض على عدد من المتهمين".وأضاف ان "الجهاز تمكن في العملية الأولى من إلقاء القبض على أحد أخطر تجار المطلوبين للقضاء، حيث شكل فريق عمل مشترك من الفوجين التكتيكيين في والأنبار ونصب كميناً للمتهم في ، والذي ضُبط متلبساً بحيازة أكثر من 3 آلاف حبة كبتاغون وكمية من مادة الكرستال المخدرة".وتابع "كما نفذ الجهاز عملية ثانية استهدفت مستودع أدوية يمارس أنشطة مخالفة، حيث تم بالتعاون مع ونقابة الصيادلة ضبط أكثر من 30 ألف حبة من المؤثرات العقلية المهربة و2500 إبرة ترامال غير مسموح بتداولها".وذكرت انه "تم إحالة جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية".