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توصيات أمنية تخص خطة عيد الأضحى في بغداد
أمن
2025-06-04 | 15:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
212 شوهد
اصدرت
قيادة عمليات بغداد
، مساء اليوم الأربعاء، توصيات أمنية تخص خطة
عيد الأضحى
المبارك
.
وقالت القيادة في بيان، "ترأس الفريق الركن
قائد عمليات بغداد
مؤتمراً امنياً موسعاً في مقر القيادة اليوم الأربعاء لمناقشة الخطة المرسومة لتأمين عيد الاضحى
المبارك
، بحضور قادة الفرق والمعاونين الامنيين ومدراء الاجهزة والوكالات الاستخبارية في وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من ضباط هيئة الركن".
وأكد
قائد العمليات
بحسب البيان على "ضرورة العمل وفق التوصيات والتوجيهات ادناه لتهيئة الاجواء الآمنة المستقرة والحفاظ على امن وسلامة المواطنين في عموم مناطق العاصمة".
وتضمنت التوصيات "تأمين الحماية للمواطنين والعتبات
المقدسة
ودور العبادة كذلك الاماكن العامة في الاسواق والمولات والمطاعم والمتنزهات ومدن العاب الاطفال وجميع المواقع التي تشهد اقبالا وتجمعات ومنها المقابر واماكن الدفن خلال ايام عيد الاضحى المبارك".
كما تضمنت "الاعتماد على الجهد الاستخباري ومتابعة
كاميرات
المراقبة المنتشرة في مختلف مناطق العاصمة وتقليل المظاهر المسلحة في عموم قواطع المسؤولية مع نشر دوريات شرطة النجدة والمرور في التقاطعات والاماكن العامة وقرب المناطق التي يرتادها المواطنين".
وكشف البيان أن التوصيات تضمنت "تنفيذ الخطة الامنية وفق اسبقياتها ومن خلال تواجد القادة والامرين على رأس قطعاتهم في كافة تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية والقطعات والاجهزة الاستخبارية الملحقة بهما والاستمرار بعمليات البحث والتفتيش المناطقي لملاحقة الخارجين عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة والجنائية والعابثين بالأمن والسلم المجتمعي".
وتضمنت ايضا "تهيئة المقرات المسيطرة وذلك للإشراف المباشر على تطبيق الخطة الامنية ومعالجة الحالات الطارئة والمواقف الآنية بالتنسيق مع القطعات الماسكة للأرض، ومنع مرور الدراجات النارية بكافة انواعها والعربات التي تجرها الخيول في الاماكن المزدحمة والاسواق العامة وتدقيقها جيداً اذا وجبت الحالة لدخولها".
ولفت البيان الى "متابعة اجراءات السلامة والامان للفنادق والمطاعم ومدن الالعاب والكراجات ساحات وقوف العجلات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، ونشر وتوزيع مفارز وفرق الاطفاء والاسعاف الفوري بالقرب من الاماكن العامة والترفيهية لمعالجة الحالات الطارئة والفورية".
وشدد البيان على "التأكيد على عدم قطع أي طريق رئيسي أو فرعي وفي الحالات الملحة للقطع يكون بشكل وقتي وبعد استحصال موافقة مقر قيادتنا حصراً، والتأكيد على تسهيل مهمة الكوادر الإعلامية للقنوات الفضائية والوكالات الإخبارية ووسائل الإعلام الأخرى في تغطياتهم الميدانية طيلة ايام العيد.".
وتابع البيان "القيام بحملات للتوعية والإرشاد للمواطنين من خلال أقسام وشعب الإعلام والتوجيه المعنوي للقطعات الماسكة بالتنسيق مع مفارز الشرطة المجتمعية وقسم محارية الشائعات في
وزارة الداخلية
، والاتصال بالخط الساخن (911) أو الخطوط الخاصة بقيادة عمليات
بغداد
لاستقبال اية شكوى او الاخبار عن معلومات تخل بالأمن".
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