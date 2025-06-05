أمريكا تعلن اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" بعمليات في العراق وسوريا

وذكرت المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان على منصة "إكس" أن الجيش الأميركي شارك في ست عمليات، خمس في وواحدة في ، أسفرت عن مقتل ارهابيين واعتقال شخصين "بينهما قيادي في " في العراق، دون تحديد هويته.وأضاف أن هذه العمليات نفذها شركاء قوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي يقودها الكورد، والجيش العراقي.