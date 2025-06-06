ميسان.. مقتل أخوين وإصابة والدتهم بسبب ثأر عشائري

وقال المصدر لـ ، إن "عجلة نوع (بيك اب) لاحقت (تك تك) يحمل شخصين (أخوين) وامهم، وأطلقت النار عليهم ما أسفر عن مقتل الشقيقين وإصابة والدتهم، في حي النداء وسط ".وأضاف، أن الحادث وقع بسبب "ثأر عشائري".