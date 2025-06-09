اعتقال 9 متهمين بسرقة أجهزة موبايل من الزائرين في النجف

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "تنفيذاً لتوجيهات قائد شرطة الأشرف, اللواء ذياب الفتلاوي، بضرورة تكثيف الجهود وملاحقة الخارجين عن القانون، تمكن إجرام من تنفيذ عملية تنسيقية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على 9 متهمين خلال 48 ساعة فقط، لقيامهم بسرقة أجهزة من الزائرين ضمن مناطق قريبة من العتبة العلوية ".وأضافت القيادة، أن "العملية جاءت بعد تشكيل فريق عمل أمني متخصص بإشراف مدير قسم مكافحة الإجرام، وبمشاركة نخبة من الضباط والمنتسبين، وبالتنسيق الكامل مع العتبة العلوية المقدسة، ما أسهم في تتبع المتهمين وضبطهم خلال وقت قياسي".وأوضحت القيادة، أنه "تم توقيف المتهمين وفق أحكام المادة (444) من قانون العقوبات العراقي، تمهيداً لعرضهم على الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".