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اعتقال رجل قتل زوجته ولاذ بالفرار شرقي بغداد
أمن
2025-06-09 | 07:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,611 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أفاد مصدر أمني في
بغداد
، اليوم الإثنين، بأن قوة أمنية اعتقلت رجلا بعد قيامه بقتل زوجته بطلق ناري شرقي العاصمة.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية نيوز
، إن "رجلا أقدم على قتل زوجته مستخدما سلاحه الشخصي داخل منزلهم ضمن منطقة
الرشاد
شرقي العاصمة، نتيجة خلافات عائلية".
وأضاف المصدر، أن "قوة اعتقلت القاتل ضمن مقتربات منطقة الرشاد بعد ان حاول الفرار بعد
ارتكاب الجريمة
"، مؤكدا ان "الشرطة اودعته التوقيف بإجراء أصولي".
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