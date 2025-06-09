اعتقال رجل قتل زوجته ولاذ بالفرار شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "رجلا أقدم على قتل زوجته مستخدما سلاحه الشخصي داخل منزلهم ضمن منطقة شرقي العاصمة، نتيجة خلافات عائلية".وأضاف المصدر، أن "قوة اعتقلت القاتل ضمن مقتربات منطقة الرشاد بعد ان حاول الفرار بعد "، مؤكدا ان "الشرطة اودعته التوقيف بإجراء أصولي".