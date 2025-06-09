مقتل رجل وامرأة واعتقال الجاني في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، "اقدم شخص مجهول الهوية ويستقل عجلة نوع بيك اب على اقتحام منزل ضمن ناحية الوحدة وفتح نيران سلاحه باتجاه رجل وامرأة ما اسفر عن مقتلهما في الحال".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وتمكنت من اعتقال الجاني قبل ان يلوذ بالفرار"، مشيرا الى "فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".