تفاصيل مقتل شخص وإصابة آخرين بمشاجرة في البصرة

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "ما حصل ليلة أمس في كان مشاجرة بين أبناء عم نتيجة خلافات على سلفة مالية".وأوضح أن "المشاجرة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين، وتم اعتقال 6 أشخاص من المُتسببين فيها"، مشيراً إلى أنه "تم استخدام الأسلحة البيضاء والحادة أثناء المشاجرة".