وزير الداخلية يصل إلى صلاح الدين

وذكر بيان للوزارة، أن "الشمري وصل إلى برفقته وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وعدد من القادة الأمنيين، للاطلاع على مجمل الأوضاع الأمنية والجهد الاستخباري".وأضاف أن "محافظ وقائد شرطة المحافظة كانا في استقبال الوزير والوفد المرافق له".