في ميسان.. اعتقال عصابة نفذت عمليات سرقة

أعلنت ، الأربعاء، عن اعتقال عصابة نفذت عمليات سرقة عدة في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان، أن "فريقا امنيا مؤلف من اجرام (شعبة اجرام حطين) بالاشتراك مع خلية الاستخبارية وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة اللواء الحقوقي لفته فاخر المحمداوي، شرع بتنفيذ عمليات استدلاليّة وتعقب حركة من خلال الانتقال إلى موقع الحوادث وبعد جهود فنية وعلى مدار عدة اشهر تمكن من معرفة هوية منفذي عمليات السرقة وتحديد اماكن تواجدهم".

وأضاف البيان أن "الفريق وبعد استحصال الموافقات القضائية شرع بعمليات امنية منفصلة أسفرت عن الإطاحة بجميع أفراد العصابة والمكونة من (5) أفراد في مناطق متفرقة ضمن مركز وأقضية المحافظة".

وكشف البيان أن "المتهمين ارتكبوا عدة عمليات منها سرقة مكتب كي مبلغ (106) ملايين دينار عراقي، وسرقة مكتب صيرفة كي كارد مبلغ (53) مليونا مع 20 الف دولار امريكي، وسرقة مكتب صيرفة كي كارد 2 مليون دينار عراقي مع مسدس، وسرقة دار سكنية في منطقة ابورمانه مبلغ (200) مليون دينار".

وتابع البيان أن المتهمين قاموا بـ"سرقة مكتب صيرفه كي كارد في قضاء الكحلاء عدد2 مبلغ (30) مليون دينار عراقي، وسرقة محل لبيع الهواتف النقالة في قضاء المجر هواتف نقالة + مجموعه ايبادات + مبلغ (30) مليون دينار عراقي مع 3000 دولار امريكي".