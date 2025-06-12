ما حقيقة انتشار قوات مكافحة الإرهاب قرب السفارة الأمريكية في بغداد؟

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، انه " لا يوجد اي تحديث بخصوص السفارة الامريكية في وجهاز مكافحة الارهاب منتشر منذ أشهر ضمن مقترباتها".وتابع، ان "الحديث عن انتشار جهاز مكافحة الارهاب صباح اليوم غير صحيح".