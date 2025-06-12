بحوزته أكثر من ألف حبة.. الاطاحة بتاجر مخدرات في البصرة

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهـاب في القبض على متهم مطلوب وفق المادة (28) من قانون مكافحة المخـدرات".وتابع، انه "تم ضبط بحوزته على مواد مخـدرة نوع (كرسـتال) (أكثر من 4 كيلوغرام) وأكثر من (1000) حبة مخـدرة".