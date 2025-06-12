القبض على عصابة تستغل أسماء المؤسسات الخيرية للنصب في بابل

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تمكن فريق عمل مشترك من إلقاء القبض على أفراد عصابة إثنين لقيامهما بعمليات نصب واحتيال على ضحاياهم من المواطنين مستغلين أسماء المؤسسات الخيرية لغرض أخذ مبالغ مالية كبيرة ".وأضافت أنه "بكمين مُحكم وأُلقي القبض على المتهمين بالجرم المشهود وبحوزتهم مبالغ ، حيث دونت أقوالهما ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف على قيامهم بتنفيذ عدة عمليات نصب واحتيال في مناطق متفرقة من المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق المادة ٤٥٦ ق.ع ".