الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق الشورجة (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه" فرق الدفاع المدني، احكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية متعددة الطوابق قديمة متهالكة، تم اتخاذها كمخازن للملابس ومحلات تجارية في سوق التجاري بالقرب من ظهر اليوم الخميس".وتابعت، ان "الفرق استنفرت وطوقت البناية المحترقة، ونفذت عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط طوابق البناية، وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية، مع تقليل الأضرار المادية".