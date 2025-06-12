"مركز أسبر": لا وجود لقصف على الحدود العراقية - السورية

لكن بحسب "مركز أسبر"، فانه عبر مراجعة آخر التحديثات الصادرة عن وكالات الأنباء المحلية والعالمية، بالإضافة إلى البيانات الرسمية من وزارتي الدفاع العراقية والسورية، لم يُعثر على أي بلاغ أو تصريح يؤكد وقوع هذا القصف في الساعات الماضية.وأضاف المركز انه لم يُنشر أي بيان رسمي يشير إلى نشاط جوي أو استهداف على الحدود العراقية-السورية من جهة ، سواء من قبل أو من الجهات الرسمية في أو .وتابع ان الخبر المتداول على وجود لقصف على الحدود العراقية-السورية لا أساس له من حيث لم يتم العثور على أي مصدر موثوق أو جهة رسمية تؤكد وقوع قصف جوي استهدف 3 مقرات لحزب الله على الحدود العراقية - السورية كما ورد في الادعاء.