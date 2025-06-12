في الديوانية.. اعتقال شخص اطلق النار على منزل امرأة

أعلنت ، الخميس، عن اعتقال شخص اطلق النار على منزل امرأة في المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان، "حال تعرض منزل امرأة في منطقة حي إلى اطلاق نار وجه قائد شرطة اللواء بتشكيل فريق عمل برئاسته وبامرة مدير قسم شرطة التحدي وعدد آخر من الضباط والمنتسبين لمتابعة الموضوع، وبعد اقل من ساعة تمكنت القوة المكلفة بتنفيذ الواجب من إلقاء القبض على الشخص المعتدي بسبب خلافات شخصية".

وأضاف البيان أن المعتقل تم "عرضه على القضاء من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".