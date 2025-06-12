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في الديوانية.. اعتقال شخص اطلق النار على منزل امرأة

أمن

2025-06-12 | 13:35
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
في الديوانية.. اعتقال شخص اطلق النار على منزل امرأة
304 شوهد

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، الخميس، عن اعتقال شخص اطلق النار على منزل امرأة في المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان، "حال تعرض منزل امرأة في منطقة حي الزيتون إلى اطلاق نار وجه قائد شرطة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان بتشكيل فريق عمل برئاسته وبامرة مدير قسم شرطة التحدي وعدد آخر من الضباط والمنتسبين لمتابعة الموضوع، وبعد اقل من ساعة تمكنت القوة المكلفة بتنفيذ الواجب من إلقاء القبض على الشخص المعتدي بسبب خلافات شخصية".
وأضاف البيان أن المعتقل تم "عرضه على القضاء من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
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