محاولة اغتيال لمدير شرطة بعبوة ناسفة في ديالى

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بتعرض مدير شرطة لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "محاولة اغتيال تطال ضابط برتبة عميد بواسطة عبوة ناسفة بباب منزله في قضاء شرقي ". وأضاف المصدر أن "الضابط هو مدير شرطة ناحية السعدية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.