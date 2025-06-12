استنفار أمني داخل قاعدة عين الأسد

أفاد مصدر أمني، بوجود استنفار أمني داخل في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "استنفار أمني لقوات داخل "، مشيرا الى أن "طائرات مسيرة استطلاعية تجوب فوق القاعدة".

وكان الرئيس الأمريكي دعا، الخميس، الى أن تقدم تنازلات، مشيرا الى أنه يود تجنب الصراع مع إيران، مضيفا "لا أقول إن هجوما إسرائيليا على إيران وشيك لكنه قوي ومحتمل".