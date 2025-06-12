شرطة ديالى تكشف حقيقة تعرض ضابط لمحاولة اغتيال

نفت ، تعرض ضابط لمحاولة اغتيال في المحافظة.

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وقالت الشرطة في بيان، "ننفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن محاولة اغتيال تستهدف مدير شرطة السعدية العميد الطويل بعبوة ناسفة أمام منزله في ".

وأضاف البيان أن "مدير شرطة السعدية يواصل عمله بشكل طبيعي ولم يتعرض لأي حادث يذكر"، مشيرا الى أن "المحافظة آمنة ولم تشهد اي خرق أمني..".

وكان مصدر أمني أفاد، مساء الخميس، بتعرض مدير شرطة لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة في .