سماع دوي انفجارات في أجواء قاعدة عين الأسد

أفاد مصدر أمني، فجر الجمعة، بسماع دوي انفجارات في أجواء غرب .

وقال المصدر في حديث لـ ، "سماع دوي انفجارات وإطلاق صواريخ في سماء الجوية غرب ".

وأضاف المصدر "لا يوجد قصف في قضاء القائم كما تداولت بعض الأخبار عن انفجارات".

وبدأ الجيش "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، بقصف وسماع دوي عدة انفجارات في