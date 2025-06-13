من شرق أفغانستان وحتى بيروت.. السماء "صحراء" قاحلة بغياب الطائرات (صورة)

وتظهر الخرائط خلو سماء والعراق والأردن وسوريا ولبنان والكويت تماما من الطائرات حيث تحولت المنطقة الى خالية السماء تماما.واغلق كل من وإيران والأردن والكويت اجواءها امام الطيران الى اشعار اخر نظرا للتطورات في المنطقة، وذلك بعد الهجوم الإسرائيلي المفاجئ الذي طال بقصف منشات عسكرية ونووية واغتيال قرابة 10 قادة عسكريين وعلماء ذرة، بينما تستعد ايران للرد.