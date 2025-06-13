طهران تلغي جولة التفاوض السادسة مع واشنطن بعد الضربة الاسرائيلية

وقال عضو لجنة في ، بوروجردي، ان "مع هذا الهجوم العسكري، تم استبعاد الجولة السادسة من المفاوضات".وكان الرئيس الأمريكي قد قال بعد الضربة الإسرائيلية انه لا يمكن لإيران امتلاك قنبلة نووية، ونأمل في أن تعود إلى طاولة المفاوضات".وكان وزير الخارجية الأمريكي قد قال ان لم تكن طرفا في الهجوم الإسرائيلي ونتوقع من ان لاتهاجم الافراد والمصالح الامريكية.