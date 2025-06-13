المواجهة الإسرائيلية الإيرانية قد تستمر لاسابيع.. وما يحدث "معركة" لا تبادل ضربات

وعند تتبع التصريحات والتقارير، تشير بوضوح الى ان ما يحصل هو "معركة" أي ان لها أهدافا نهائية وليس تبادل ضربات فقط.على سبيل المثال، قال نتنياهو ان هذه العملية ستستمر لايام عديدة لإزالة التهديد، فيما تقول التقارير الإسرائيلية ان المعركة قد تستمر عدة أسابيع، فيما تشير تقديرات إيرانية الى ان المصادمات ستستمر لاسبوعين.التصريحات الإيرانية تتحدث عن "كتابة قصة النهاية"، وليس ضربات كالسابق لاستعراض قوة الوصول.وفقا لذلك فان الطيران سيبقى متوقفا في الأجواء كما من الممكن ان تتعطل العملية التجارية في المنطقة لاسابيع، بالإضافة الى ان الكثير من المسافرين سيعلقون ولا يستطيعون السفر، بالإضافة الى احتمالية تطور الأوضاع لمستويات اكبر.