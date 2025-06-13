غلق الجسر المعلق وسط بغداد بعد توجه عشرات المحتجين إليه

وقال المصدر لـ ، إن "عشرات الأشخاص يتوجهون في هذه اللحظات إلى الجسر المعلق للاحتجاج على انتهاك للأجواء العراقية فجر اليوم".وأضاف، أن "القوات الأمنية فرضت إجراءات مشددة وسط انتشار مكثف لقوات حفظ القانون مع غلق الجسر المعلق".