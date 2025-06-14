وزير الداخلية في استعراض تخرج دورة معهد إعداد مفوضي الشرطة: سلوك الفرد يعكس صورة المؤسسة

وقال في بيان ورد لـ ، إن "الوزير القى كلمة بالمناسبة خاطب فيها بأنهم اليوم يمثلون جيلاً شاباً يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الشرطوي، تليق بطموحات الجديد، دولة القانون والمؤسسات، دولة تحترم الإنسان وتصون كرامته وتفرض هيبة القانون بعدالة واقتدار".وأكد الوزير، أن "سلوك الفرد في هذه الدورة المتخرجة صورة المؤسسة كلها، لذا يجب أن يكون الجميع على قدر هذه الأمانة، والحرص على أن يكونوا مثالاً يحتذى به في التعامل المهني، والولاء للوطن، واحترام المواطن، والالتزام بأخلاقيات العمل الشرطوي".وتخلل الاستعراض مجموعة من الفعاليات وتكريم الطلبة الأوائل في هذه الدورة.