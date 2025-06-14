طائرتان في سماء العراق رغم اغلاق الأجواء.. ما وجهتهما؟ (صور)

وقطعت طائرة عائدة لشركة " " من الجنوب الشرقي الى الغرب حيث تتجه نحو كرواتيا وهي طائرة مدنية للمسافرين.بينما دخلت طائرة عسكرية بريطانية جزءًا من سماء العراق فوق وعلى الحدود العراقية الأردنية بينما كانت تحوم حول وعلى ما يبدو انها تقوم بمحاولة حماية من أي صاروخ او مسيرة إيرانية.