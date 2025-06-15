صواريخ أقل وتدمير أقوى.. ما سر قوة الهجمة الإيرانية الأخيرة على الكيان؟

وارتفعت حصيلة قتلى الكيان الى 6 قتلى و240 جريحا وذلك بحوالي 50 الى 100 صاروخ باليستي اطلقته ، وهو عدد قتلى اكبر من الجولة الصاروخية الإيرانية الأولى التي اسقطت 3 قتلى بالرغم من ان عدد الصواريخ كان اكبر وقد يصل الى 200 صاروخ.وعموما فإن عدد الصواريخ المطلقة هذه المرة أساسا اقل بكثير من الإغراق الصاروخي الذي استخدمته ايران في عمليتي الوعد 1 و2، والسر يكمن في ان ايران ذهبت نحو تقليل عدد الصواريخ وتضخيم الرؤوس الحربية.وتقول وسائل علام إيرانية، انه تم استخدام صواريخ برؤوس حربية ثقيلة وشديدة الانفجار، حتى ان بعضها كان يصل الى 1.5 طن.