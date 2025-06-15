تطورات مثيرة.. هل دخلت صواريخ من العراق وسوريا على خط المعركة؟

في خضم الصواريخ الإيرانية المتساقطة على الكيان، اطلقت غزة صواريخ نحو الأراضي المحتلة، بينما باتت الصواريخ اليمنية تستمع برفقة جديدة وهي تتجه الى منشات الكيان وخلال الساعات القليلة الماضية استهدف انصار الله الحوثيون وحيفا بـ4 صواريخ بعضها فرط صوتية.لكن التطور الأكبر، هو انضمام وسوريا، حيث أعلنت كتائب "أولياء الحق" وهو فصيل ضمن محور المقاومة تشكل في بشكل سري قبل اشهر بالضد من النظام السوري الجديد ولحماية العلويين، حيث اعلن قبل ساعات تنفيذ عملية نوعية بالطيران المسير استهدفت منطقة الصناعات الحربية قرب تل ابيب، وتضم ورشة لإعادة تأهيل العجلات العسكرية، ورشة لتطوير طائرات المسير.بالتزامن، افاد مصدر امني للسومرية نيوز، انه تم "سماع أصوات انفجارات شمال "، مشيرا الى انه "بعد البحث تبيّن أنه تم إطلاق صواريخ بالقرب من ولم يُحدد اتجاه الصواريخ بعد".ومن المحتمل ان تكون هذه الصواريخ متوجهة الى الأراضي المحتلة على الاغلب، وعموما، فإن وسط زحمة الصواريخ الإيرانية، سيكون من المناسب إخفاء الصواريخ العراقية بينها دون ان يشعر الكيان بدخول المقاومة العراقية على الخط.