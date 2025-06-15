سماع دوي انفجار ضمن منطقة الجادرية.. ومصدر يكشف التفاصيل

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كشف مصدر أمني، اليوم الاحد 15 حزيران/ يونيو 2025، حقيقة سماع دوي انفجار ضمن منطقة وسط العاصمة .

وذكر المصدر للسومرية نيوز، إن "ما حصل هو احتراق مولدة وحصل انفجار بسيط في خزان وقودها دون إصابات".



وأكد المصدر الأمني، أنه "تمت السيطرة على الحادث بوقت قياسي".