مطبخ للسفارة الإيرانية.. تفاصيل جديدة عن انفجار الجادرية (فيديو) – عاجل

ويقول المصدر للسومرية نيوز، ان "المولدة المنفجرة تابعة لدار سكنية مجهزة كمطبخ للسفارة الايرانية، عازياً سبب وقوع الحادث الى تعبئة الوقود داخل المولدة". وأكد المصدر، " شخصين من الجنسية البنغلاديشية جراء ذلك الحادث".وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر أمني، حقيقة سماع دوي انفجار ضمن منطقة وسط العاصمة ، إذ ذكر، إن "ما حصل هو احتراق مولدة وحصل انفجار بسيط في خزان وقودها". وأكد المصدر الأمني، أنه "تمت السيطرة على الحادث بوقت قياسي".