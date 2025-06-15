ضبط دار في مدينة الصدر يستخدم كمستودع للأسلحة والذخائر (صور)

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز
، إنه "من خلال قيام دوريات قسم شرطة الصدر
الاولى بمتابعة مروجي وتجار الاسلحة ضمن قاطع المسؤولية، توفرت معلومات دقيقة عن أحد الدور السكنية في قاطع المسؤولية فيه اسلحة واعتدة" .
وأضاف المصدر، "على الفور تم تشكيل فريق عمل بإشراف مدير القسم ودوريات مركز شرطة التهذيب ومفارز الامن الوطني والقوة الماسكة الشرطة الاتحادية
".
وبحسب المصدر، عثرت القوات على المواد التالية :-
* بنادق كلاشنكوف عدد (٦) اخمص
* مخازن كلاشنكوف عدد (١٦٣) + (١) اسطواني .
* مخازن سلاح m4 عدد (٤٨) .
* مخازن m4 بلاستك عدد (٨٦) .
* عتاد كلاشنكوف عدد (١٩٥٠) اطلاقة .
* عتاد مسدس عدد (١٤) كارتون كل كارتون (٥٠) اطلاقة .
* عتاد مسدس عدد (٢٨) كارتون ابيض كل كارتون (٥٩) اطلاقة .
* عتاد مطاط M4 عدد (٦٠٠) اطلاقة .
* عتاد كلاشنكوف عدد (١٥٠٠) اطلاقة .
* عتاد M4 عدد (٥٦) مشط ممتلئ يساوي (٥٦٠) اطلاقة .
* مخازن كلاشنكوف منتوعة عدد (٢٤) + اخمص خشبي .
* عتاد كلاشنكوف عدد (٥٠٠) اطلاقة .
* عتاد M4 عدد (٧٥٠) اطلاقة .
* حاوية عتاد (M4) عدد (٢) حاوية مجموعها (٥٠٠) اطلاقة .
* قطع غيار منزوعة كلاشنكوف راس مدك عدد (٨) + غطاء بدن (٢) + انبوبة غاز .
* حاوية (BKC) عدد (١٠) فارغة.
* عتاد (BKC) فرط (٢٥٠) اطلاقة .
* اشرطة BKC عدد (٤) فارغ .
* اشرطة BKC ممتلئ عدد (١٢) شريط متكامل .
* عتاد BKC فرط (١٥١٠) اطلاقة .
* حاوية ساو عدد (٢) كل حاويه (٢٠٠) اطلاقة .
* حاوية كلاشنكوف عدد (٣) .
* حاوية M4 عدد (٢) .
* عتاد فرط M4 عدد (٣٠٠) اطلاقة .
* عتاد BKC احادية عدد (٢٥٠) اطلاقة.
* مخازن كلاشنكوف عدد (٨) فارغ .
* مخازن مسدس عدد (٥) فارغ.
* علبه مسدس عدد (٢) فارغ .
* عتاد خلب عدد (١٠٠) اطلاقة .