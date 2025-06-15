ضبط دار في مدينة الصدر يستخدم كمستودع للأسلحة والذخائر (صور)

وقال المصدر في حديث لـ ، إنه "من خلال قيام دوريات قسم شرطة الاولى بمتابعة مروجي وتجار الاسلحة ضمن قاطع المسؤولية، توفرت معلومات دقيقة عن أحد الدور السكنية في قاطع المسؤولية فيه اسلحة واعتدة" .وأضاف المصدر، "على الفور تم تشكيل فريق عمل بإشراف مدير القسم ودوريات مركز شرطة التهذيب ومفارز الامن الوطني والقوة الماسكة ".وبحسب المصدر، عثرت القوات على المواد التالية :-* ⁠بنادق كلاشنكوف عدد (٦) اخمص* مخازن كلاشنكوف عدد (١٦٣) + (١) اسطواني .* ⁠مخازن سلاح m4 عدد (٤٨) .* ⁠مخازن m4 بلاستك عدد (٨٦) .* ⁠عتاد كلاشنكوف عدد (١٩٥٠) اطلاقة .* ⁠عتاد مسدس عدد (١٤) كارتون كل كارتون (٥٠) اطلاقة .* ⁠عتاد مسدس عدد (٢٨) كارتون ابيض كل كارتون (٥٩) اطلاقة .* ⁠عتاد مطاط M4 عدد (٦٠٠) اطلاقة .* ⁠عتاد كلاشنكوف عدد (١٥٠٠) اطلاقة .* ⁠عتاد M4 عدد (٥٦) مشط ممتلئ يساوي (٥٦٠) اطلاقة .* ⁠مخازن كلاشنكوف منتوعة عدد (٢٤) + اخمص خشبي .* ⁠عتاد كلاشنكوف عدد (٥٠٠) اطلاقة .* ⁠عتاد M4 عدد (٧٥٠) اطلاقة .* ⁠حاوية عتاد (M4) عدد (٢) حاوية مجموعها (٥٠٠) اطلاقة .* ⁠قطع غيار منزوعة كلاشنكوف راس مدك عدد (٨) + غطاء بدن (٢) + انبوبة غاز .* ⁠حاوية (BKC) عدد (١٠) فارغة.* ⁠عتاد (BKC) فرط (٢٥٠) اطلاقة .* ⁠اشرطة BKC عدد (٤) فارغ .* ⁠اشرطة BKC ممتلئ عدد (١٢) شريط متكامل .* ⁠عتاد BKC فرط (١٥١٠) اطلاقة .* ⁠حاوية ساو عدد (٢) كل حاويه (٢٠٠) اطلاقة .* ⁠حاوية كلاشنكوف عدد (٣) .* ⁠حاوية M4 عدد (٢) .* ⁠عتاد فرط M4 عدد (٣٠٠) اطلاقة .* ⁠عتاد BKC احادية عدد (٢٥٠) اطلاقة.* ⁠مخازن كلاشنكوف عدد (٨) فارغ .* ⁠مخازن مسدس عدد (٥) فارغ.* ⁠علبه مسدس عدد (٢) فارغ .* ⁠عتاد خلب عدد (١٠٠) اطلاقة .