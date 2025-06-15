الكشف عن نوعية مضادات أرضية نشرها العراق بمحيط حقول نفطية

وقال المصدر لـ ، إن "هذه الأسلحة تعمل مثل قاذفات (ستريلا)، وإمكاناتها بسيطة وبلا قدرة على اعتراض الصواريخ أو الطائرات الحربية".وأضاف، أن "القيادات الأمنية العليا تؤكد أن بحاجة إلى منظومة الدفاع الجوي (إس 400) الروسية، من أجل أن تكون دفاعاته الجوية فعالة، لكنعا غير متوفرة لديه".وأشار إلى أن "التصدي للصواريخ والطائرات الحربية لا يعتمد فقط على المضادات الجوية، فالأهم هو امتلاك رادارات متطورة".