مصدر أمني يكشف حقيقة سقوط صواريخ على "عين الأسد"

نفى مصدر أمني، الاثنين، سقوط صواريخ على في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "لا توجد اي صواريخ او تهديد على قاعدة عين الاسد في ".

وكان مصدر أمني أفاد، الأحد، بسقوط صاروخ قرب في .