مشاجرة بين أقرباء في البصرة على أموال تنتهي بـ3 قتلى و4 مصابين

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "مشاجرة حدثت بين أقرباء على مبلغ مادي في منطقة الدواجن التابعة لقضاء غربي ، تطورت الى استخدام السلاح".وأضاف المصدر، أن "المشاجرة أدت الى مقتل 3 (امرأتين ورجل) وإصابة 4 آخرين (2 نساء و2 رجال)"، مبينا ان "قوة أمنية وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه".