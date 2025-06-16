الدفاعات الإيرانية تعلن إسقاط 8 مسيرات صهيونية متطورة

وذكرت الوكالة ان "الدفاعات الجوية تخوض معارك شرسة في سماء ضد الأهداف الصهيونية المعادية".وتابعت، ان " دفاعاتنا الجوية تمكن منذ بدء العدوان الصهيوني على إيران من اسقاط طائرات حربية ومسيرات، فضلا عن ضرب المقذوفات الحربية".