وقال المتحدث باسم قوى الامن الداخلي سعيد منتظر، انه "تم تحديد ثلاث مركبات تحمل طائرات بدون ومتفجرات"، مشيرا الى انه "بعد التفاعل الحدودي وتبادل المعلومات بين الشرطة الإيرانية والعراقية، حدد الجانب العراقي، في إجراء استباقي، ثلاث سيارات تحمل طائرات بدون طيار وألقى القبض على عملاءها"، بحسب .