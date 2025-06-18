"سجلت على انها انتحار".. تفاصيل جريمة قتل في الانبار

وذكر المصدر ان مكافحة اجرام القائم وبعد ورود بلاغ رسمي لها بوجود حالة انتحار لفتاة في مستشفى القائم العام صباح اليوم، توجهت مفرزة من المكافحة الى موقع الحادث.وأضاف المصدر، انه خلال التتبع في اثار الجريمة تبين انها حالة قتل مع سبق الاصرار والترصد واخفاء اثار الجريمة، لافتا الى انه تم القاء القبض على القاتل وايداعه في التوقيف لعرضه على لينال جزاءه العادل.